5% чистыми начислили
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
такой вопрос: если открыть их Ашанную кредитку, а потом закрыть - комис по Ашановской программе 2% останется или переведут в 0,5 / па чэснаму ?
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