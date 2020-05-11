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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 894895896897

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 12:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 13:31

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

такой вопрос: если открыть их Ашанную кредитку, а потом закрыть - комис по Ашановской программе 2% останется или переведут в 0,5 / па чэснаму ?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:40

  cohan написав:такой вопрос: если открыть их Ашанную кредитку, а потом закрыть - комис по Ашановской программе 2% останется или переведут в 0,5 / па чэснаму ?

что за комис по карте? она вся бесплатная
Son of Sun
 
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