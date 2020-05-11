5% чистыми начислили
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Додано: Вів 12 тра, 2020 12:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:31
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
такой вопрос: если открыть их Ашанную кредитку, а потом закрыть - комис по Ашановской программе 2% останется или переведут в 0,5 / па чэснаму ?
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:40
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:15
Сьогодні побачив, що по карті збільшився залишок на суму 5454(повернення по операції 07.05.)
5к СЕПнув на Фарс, на решту платив комуналь, а далі платити не дає.
Виявляється на карті вже "мінус" на суму ~4к з копійками
Це так працює новий ІБ і воно саме розссосеться чи звонити на гарячку і чинити шкандаль?
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:22
сорри, неправильно высказался
2% кешбек по кредитке
и
2% кешбек / бонусы на Ашан лояльность
вот я про эту лояльность
Додано: Вів 12 тра, 2020 17:51
А що у вас з балами по програмi лояльностi? 100000 вже набрали? Якщо так то лишиться 2%. Якщо менше 100000 але бiльше 40000 буде 1,5%, а якщо менше 40000 то 1%. Це загальнi правила програми лояльностi Ашану. Чи вам хочеться щоб пiсля вiдмови вiд кредитки сиаколики лишались?
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:13
конечно хочется )) хочется стать новым клиентом на второй круг New Card )) может успею )
Додано: Вів 12 тра, 2020 18:16
востаннє такі глюки були 21 травня 2016 року і в банці з буковю "М"
пс: на вихідних велмарт теж не вдалося оплатити.
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