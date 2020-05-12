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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 12:51
Anadonta написав:
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ukrprom2014
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Додано: Вів 12 тра, 2020 13:31
такой вопрос: если открыть их Ашанную кредитку, а потом закрыть - комис по Ашановской программе 2% останется или переведут в 0,5 / па чэснаму ?
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cohan
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Додано: Вів 12 тра, 2020 16:40
cohan написав:
такой вопрос: если открыть их Ашанную кредитку, а потом закрыть - комис по Ашановской программе 2% останется или переведут в 0,5 / па чэснаму ?
что за комис по карте? она вся бесплатная
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Son of Sun
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:15
Сьогодні побачив, що по карті збільшився залишок на суму 5454(повернення по операції 07.05.)
5к СЕПнув на Фарс, на решту платив комуналь, а далі платити не дає.
Виявляється на карті вже "мінус" на суму ~4к з копійками
Це так працює новий ІБ і воно саме розссосеться чи звонити на гарячку і чинити шкандаль?
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KVV
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:22
Son of Sun написав: cohan написав:
такой вопрос: если открыть их Ашанную кредитку, а потом закрыть - комис по Ашановской программе 2% останется или переведут в 0,5 / па чэснаму ?
что за комис по карте? она вся бесплатная
сорри, неправильно высказался
2% кешбек по кредитке
и
2% кешбек / бонусы на Ашан лояльность
вот я про эту лояльность
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cohan
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Додано: Вів 12 тра, 2020 17:51
cohan написав: Son of Sun написав: cohan написав:
такой вопрос: если открыть их Ашанную кредитку, а потом закрыть - комис по Ашановской программе 2% останется или переведут в 0,5 / па чэснаму ?
что за комис по карте? она вся бесплатная
сорри, неправильно высказался
2% кешбек по кредитке
и
2% кешбек / бонусы на Ашан лояльность
вот я про эту лояльность
А що у вас з балами по програмi лояльностi? 100000 вже набрали? Якщо так то лишиться 2%. Якщо менше 100000 але бiльше 40000 буде 1,5%, а якщо менше 40000 то 1%. Це загальнi правила програми лояльностi Ашану. Чи вам хочеться щоб пiсля вiдмови вiд кредитки сиаколики лишались?
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Alien
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:13
Alien написав:
А що у вас з балами по програмi лояльностi? 100000 вже набрали? Якщо так то лишиться 2%. Якщо менше 100000 але бiльше 40000 буде 1,5%, а якщо менше 40000 то 1%. Це загальнi правила програми лояльностi Ашану. Чи вам хочеться щоб пiсля вiдмови вiд кредитки сиаколики лишались?
конечно хочется )) хочется стать новым клиентом на второй круг New Card )) может успею )
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cohan
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Додано: Вів 12 тра, 2020 18:16
ukrprom2014 написав: MASolomko написав:
Получается, что на время работ интернет-платежи не работают?
Я ж писал, глюки до 11 мая.
востаннє такі глюки були 21 травня 2016 року і в банці з буковю "М"
пс: на вихідних велмарт теж не вдалося оплатити.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
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Ромасик
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Додано: Вів 12 тра, 2020 22:33
Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?
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novichok
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Додано: Вів 12 тра, 2020 22:58
novichok написав:
Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?
жодних
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Sain_повернувся
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