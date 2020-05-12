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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 02:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вчера начислили Аптечку. Долго и нудно. Так что можно считать полузрадой.
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:24
Если не повезёт с экономистом, оформление может затянуться
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Антека начислилась. Наверное я один из последних.
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