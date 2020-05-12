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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 895896897898

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 02:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вчера начислили Аптечку. Долго и нудно. Так что можно считать полузрадой.
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:24

  novichok написав:Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?

Если не повезёт с экономистом, оформление может затянуться
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Антека начислилась. Наверное я один из последних.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:57

Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:12

  Ferlakur написав:Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.

бутики и термосок с собой взяли?
они еще и на проветривание народ выгоняют каждый час
:mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И обед час.
lel
 
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