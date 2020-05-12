|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 02:21
Вчера начислили Аптечку. Долго и нудно. Так что можно считать полузрадой.
-
Ksenya_911
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 13.03.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:24
novichok написав:
Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?
Если не повезёт с экономистом, оформление может затянуться
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11094
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 1557 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:39
Антека начислилась. Наверное я один из последних.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1473
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 10:57
Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3355
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:12
Ferlakur написав:
Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.
бутики и термосок с собой взяли?
они еще и на проветривание народ выгоняют каждый час
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31322
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2488 раз.
- Подякували: 3650 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 тра, 2020 12:51
И обед час.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2554
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 984 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:09
clientage написав: Ferlakur написав:
Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.
бутики и термосок с собой взяли?
они еще и на проветривание народ выгоняют каждый час
Заняло полчаса вместе с ожиданием в очереди в кассу за картой.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 3355
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:42
Ferlakur написав: clientage написав: Ferlakur написав:
Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.
бутики и термосок с собой взяли?
они еще и на проветривание народ выгоняют каждый час
Заняло полчаса вместе с ожиданием в очереди в кассу за картой.
Этто суппер. Поздравляю
А шо за БИН?
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 13 тра, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31322
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2488 раз.
- Подякували: 3650 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:42
Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6823
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:43
mephala написав:
Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?
Да, галимая Нью, которая пополНянется своим р2р с комисс 1%+5, а чужим -- нашару
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31322
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2488 раз.
- Подякували: 3650 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|