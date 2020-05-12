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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 896897898899>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 02:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вчера начислили Аптечку. Долго и нудно. Так что можно считать полузрадой.
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:24

  novichok написав:Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?

Если не повезёт с экономистом, оформление может затянуться
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Антека начислилась. Наверное я один из последних.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:57

Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:12

  Ferlakur написав:Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.

бутики и термосок с собой взяли?
они еще и на проветривание народ выгоняют каждый час
:mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 12:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И обед час.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:09

  clientage написав:
  Ferlakur написав:Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.

бутики и термосок с собой взяли?
они еще и на проветривание народ выгоняют каждый час
:mrgreen:

Заняло полчаса вместе с ожиданием в очереди в кассу за картой.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:42

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Ferlakur написав:Наконец-то добрался до отделения, забрать Нью кард, оформленную через бета-тестирование. Оказывается, я первый, еще никому так не выдавали. Щас будут на мне тренироваться.

бутики и термосок с собой взяли?
они еще и на проветривание народ выгоняют каждый час
:mrgreen:

Заняло полчаса вместе с ожиданием в очереди в кассу за картой.

Этто суппер. Поздравляю :)
А шо за БИН?
Востаннє редагувалось clientage в Сер 13 тра, 2020 13:42, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:43

  mephala написав:Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?

Да, галимая Нью, которая пополНянется своим р2р с комисс 1%+5, а чужим -- нашару :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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