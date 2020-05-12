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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:02
clientage написав:
А шо за БИН?
Бин некошерный. Хотя я ее и не собираюсь пополнять через р2р. С другой стороны, на каком основании берется комиссия в зависимости от бина?
Теперь чего, ждать когда прийдет смс, что карта подключена к кешбечной программе, и тогда начинать косить кешбек?
Star info обязательно подключать, чтоб пришло это уведомление? До сих пор все уведомления приходили на вайбер. Карту активировал и создал пинкод через приложение.
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Ferlakur
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:08
Ferlakur Пишут что в "бета" картах стар смс бесплатный.
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Maksi2
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:09
clientage написав: mephala написав:
Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?
Да, галимая Нью, которая пополНянется своим р2р с комисс 1%+5, а чужим -- нашару
в смысле сервис п2п у сиба платный даже для своих карт? я правильно понял?
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mephala
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:12
Ferlakur написав: clientage написав:
А шо за БИН?
Бин некошерный. Хотя я ее и не собираюсь пополнять через р2р. С другой стороны, на каком основании берется комиссия в зависимости от бина?
Скорее всего, это из-за того, что с таким же бином выпускаются карты All Inclusive Start, у которых пополнение 1% (мин. 5 грн).
Но это не факт.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:28
Maksi2 написав:Ferlakur
Пишут что в "бета" картах стар смс бесплатный.
главное чтобы это подтвердилось через 2 месяца
Кешбечные карты!
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