RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 896897898899

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:02

  clientage написав:А шо за БИН?

Бин некошерный. Хотя я ее и не собираюсь пополнять через р2р. С другой стороны, на каком основании берется комиссия в зависимости от бина?

Теперь чего, ждать когда прийдет смс, что карта подключена к кешбечной программе, и тогда начинать косить кешбек?
Star info обязательно подключать, чтоб пришло это уведомление? До сих пор все уведомления приходили на вайбер. Карту активировал и создал пинкод через приложение.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3355
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:08

Ferlakur Пишут что в "бета" картах стар смс бесплатный.
Maksi2
 
Повідомлень: 622
З нами з: 18.06.19
Подякував: 175 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:09

  clientage написав:
  mephala написав:Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?

Да, галимая Нью, которая пополНянется своим р2р с комисс 1%+5, а чужим -- нашару :mrgreen:


в смысле сервис п2п у сиба платный даже для своих карт? я правильно понял?
mephala
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 07.04.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 766 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur написав:
  clientage написав:А шо за БИН?

Бин некошерный. Хотя я ее и не собираюсь пополнять через р2р. С другой стороны, на каком основании берется комиссия в зависимости от бина?

Скорее всего, это из-за того, что с таким же бином выпускаются карты All Inclusive Start, у которых пополнение 1% (мин. 5 грн).
Но это не факт.
unknownurl
 
Повідомлень: 87
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:28

  Maksi2 написав:Ferlakur Пишут что в "бета" картах стар смс бесплатный.
главное чтобы это подтвердилось через 2 месяца
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 896897898899
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Ferlakur, Kalgan, omb, Stringer, Квесторе_поверніться і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85640)
13.05.2020 14:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.