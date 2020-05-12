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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 897898899900

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:41

  omb написав:
  Maksi2 написав:Ferlakur Пишут что в "бета" картах стар смс бесплатный.
главное чтобы это подтвердилось через 2 месяца

Это проверять надо, вот он получил новую карту по бета тест заказу карт в приложении, значит ему как новому клиенту положено бесплатное стар смс как в рекламе написано, надо чтоб получившие отписались потом тут, бесплатные смс или лохотрон.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:42

  mephala написав:
  omb написав:mephala смс-ки с кодами для платежей не будут ходить


прикольно. значит уже есть 15 грн абонки.
какие еще есть "радости" не подскажете? кстати эти 15 грн в минус списывают?

В мінус списують, але перший місяць користування (до кінця місяця) - воно безкоштовне. Вимкнути можна у додатку. Але я б рекомендував зробити Вам це лише у кінці травня.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:45

Alien
кэшбэк дают за инет оплаты.
и как платить в инете без 3дсэк?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mephala написав:и как платить в инете без 3дсэк?

Писали где-то тут как - звонить на 729 и там узнавать. Можно найти алгоритм в этой теме. Но такие танцы не по мне...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:52

  mephala написав:Alien
кэшбэк дают за инет оплаты.
и как платить в инете без 3дсэк?

Кеш-бек дають практично за усе крім ряду "хитрих" сервісів, які фактично проводять не оплату, а маскують перекази коштів під оплату.
Оплата проходить без отримання запиту підтвердження коду 3д (наприклад в сервісах некст від привату чи пей-хаб від пумбу). В Портмоне, якщо картка задалегідь прив'язана теж знімає плату без запиту коду. Ну а у випадках якщо будете платити на якомусь новому сервісі, де картка не зареєстрована - треба буде телефонувати на горячу лінію Укрсібу та питати код у них.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:55

Подключил в приложении Star inform (смс инфо) к бета-карте.
Выдало предупреждение:
Комісія за підключення 0.00 грн
Щомісячна комісія 0.00 грн.

Хотя в тарифах нью кард написано 15 грн/мес. Посмотрим.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ferlakur написав:Подключил в приложении Star inform (смс инфо) к бета-карте.
Выдало предупреждение:
Комісія за підключення 0.00 грн
Щомісячна комісія 0.00 грн.
У всех так, даже не в бета-тесте...
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 13 тра, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:07

Так всё же, подскажите, пока не пришло смс, что карта подключена к кешбечной программе, кешбека не будет? Или что там должно быть написано, в этом смс?
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:09

  Ferlakur написав:Так всё же, подскажите, пока не пришло смс, что карта подключена к кешбечной программе, кешбека не будет? Или что там должно быть написано, в этом смс?

Не будет, до конца дня придёт, потерпите
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:35

  Alien написав:Кеш-бек дають практично за усе крім ряду "хитрих" сервісів, які фактично проводять не оплату, а маскують перекази коштів під оплату.

Liqpay — хитрий сервіс чи нє?
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