Это проверять надо, вот он получил новую карту по бета тест заказу карт в приложении, значит ему как новому клиенту положено бесплатное стар смс как в рекламе написано, надо чтоб получившие отписались потом тут, бесплатные смс или лохотрон.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:41
Это проверять надо, вот он получил новую карту по бета тест заказу карт в приложении, значит ему как новому клиенту положено бесплатное стар смс как в рекламе написано, надо чтоб получившие отписались потом тут, бесплатные смс или лохотрон.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:42
В мінус списують, але перший місяць користування (до кінця місяця) - воно безкоштовне. Вимкнути можна у додатку. Але я б рекомендував зробити Вам це лише у кінці травня.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Писали где-то тут как - звонить на 729 и там узнавать. Можно найти алгоритм в этой теме. Но такие танцы не по мне...
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:52
Кеш-бек дають практично за усе крім ряду "хитрих" сервісів, які фактично проводять не оплату, а маскують перекази коштів під оплату.
Оплата проходить без отримання запиту підтвердження коду 3д (наприклад в сервісах некст від привату чи пей-хаб від пумбу). В Портмоне, якщо картка задалегідь прив'язана теж знімає плату без запиту коду. Ну а у випадках якщо будете платити на якомусь новому сервісі, де картка не зареєстрована - треба буде телефонувати на горячу лінію Укрсібу та питати код у них.
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:55
Подключил в приложении Star inform (смс инфо) к бета-карте.
Выдало предупреждение:
Комісія за підключення 0.00 грн
Щомісячна комісія 0.00 грн.
Хотя в тарифах нью кард написано 15 грн/мес. Посмотрим.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У всех так, даже не в бета-тесте...
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 13 тра, 2020 15:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:07
Так всё же, подскажите, пока не пришло смс, что карта подключена к кешбечной программе, кешбека не будет? Или что там должно быть написано, в этом смс?
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:09
Не будет, до конца дня придёт, потерпите
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:35
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