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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 898899900901

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:03

  Ferlakur написав:
  Alien написав:Кеш-бек дають практично за усе крім ряду "хитрих" сервісів, які фактично проводять не оплату, а маскують перекази коштів під оплату.

Liqpay — хитрий сервіс чи нє?

Думаю, що це залежить від того кому ви сплачуєте. Лікпей використовує той же мейк-ап.юа та інші інтернет магазини, де платіж йде як чесна покупка і кешбек нараховується. Але лікпей це і інструмент для переказу між картками також, тому я не гарантую, що платіж через лікпей буде 100% як покупка, а не як переказ. При цьому подібного особистого досвіду, коли платіж через лікпей провівся як переказ я не маю.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:33

  clientage написав:
  mephala написав:Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?

Да, галимая Нью, которая пополНянется своим р2р с комисс 1%+5, а чужим -- нашару :mrgreen:


я так понимаю что без комиса пополнить карту средствами банка можно только сходив на поклон банкомату/кассе?
кстати это не карта галимая походу - это сервис просто сторонний юзается. за который банк не хочет клиенту возмещать. чудно канеш видеть у такого банка п2п на аутсорсе.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:28

  Sain_повернувся написав:
  novichok написав:Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?

жодних

Обзванивать будут друзей/знакомцов/родственников/ и т.п.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:34

  novichok написав:
  Sain_повернувся написав:
  novichok написав:Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?

жодних

Обзванивать будут друзей/знакомцов/родственников/ и т.п.

У мене телефони знайомих не питали і відповідно нікому не телефонували) Процес отримання пластику зайняв не більше 10хв
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 915
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:34

  mephala написав:
  clientage написав:
  mephala написав:Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?

Да, галимая Нью, которая пополНянется своим р2р с комисс 1%+5, а чужим -- нашару :mrgreen:


я так понимаю что без комиса пополнить карту средствами банка можно только сходив на поклон банкомату/кассе?
кстати это не карта галимая походу - это сервис просто сторонний юзается. за который банк не хочет клиенту возмещать. чудно канеш видеть у такого банка п2п на аутсорсе.

Хіба не простіше з картки іншого банку без комісії перекинути?
Sain_повернувся
 
Повідомлень: 915
З нами з: 13.10.14
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:35

novichok для дебетки это лишнее
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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  #<1 ... 898899900901
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