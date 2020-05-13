|
|
|
УкрСибБанк BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:03
Ferlakur написав: Alien написав:
Кеш-бек дають практично за усе крім ряду "хитрих" сервісів, які фактично проводять не оплату, а маскують перекази коштів під оплату.
Liqpay — хитрий сервіс чи нє?
Думаю, що це залежить від того кому ви сплачуєте. Лікпей використовує той же мейк-ап.юа та інші інтернет магазини, де платіж йде як чесна покупка і кешбек нараховується. Але лікпей це і інструмент для переказу між картками також, тому я не гарантую, що платіж через лікпей буде 100% як покупка, а не як переказ. При цьому подібного особистого досвіду, коли платіж через лікпей провівся як переказ я не маю.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 46
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 18:33
clientage написав: mephala написав:
Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?
Да, галимая Нью, которая пополНянется своим р2р с комисс 1%+5, а чужим -- нашару
я так понимаю что без комиса пополнить карту средствами банка можно только сходив на поклон банкомату/кассе?
кстати это не карта галимая походу - это сервис просто сторонний юзается. за который банк не хочет клиенту возмещать. чудно канеш видеть у такого банка п2п на аутсорсе.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 6832
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 766 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:28
Sain_повернувся написав: novichok написав:
Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?
жодних
Обзванивать будут друзей/знакомцов/родственников/ и т.п.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2114
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:34
novichok написав: Sain_повернувся написав: novichok написав:
Если установить приложение и заказать карту с 5% кеш беком на онлайн покупки, то каких трудностей ожидать при оформлении-получении?
жодних
Обзванивать будут друзей/знакомцов/родственников/ и т.п.
У мене телефони знайомих не питали і відповідно нікому не телефонували) Процес отримання пластику зайняв не більше 10хв
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:34
mephala написав: clientage написав: mephala написав:
Заказал на сайте нью кард.
выдали в отделении нью кард.
захожу в ИБ - там написано ситизэн.
это нормально?
Да, галимая Нью, которая пополНянется своим р2р с комисс 1%+5, а чужим -- нашару
я так понимаю что без комиса пополнить карту средствами банка можно только сходив на поклон банкомату/кассе?
кстати это не карта галимая походу - это сервис просто сторонний юзается. за который банк не хочет клиенту возмещать. чудно канеш видеть у такого банка п2п на аутсорсе.
Хіба не простіше з картки іншого банку без комісії перекинути?
-
Sain_повернувся
-
-
- Повідомлень: 915
- З нами з: 13.10.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:35
novichok для дебетки это лишнее
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1133
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 тра, 2020 06:06
mephala написав:
я так понимаю что без комиса пополнить карту средствами банка можно только сходив на поклон банкомату/кассе?
кстати это не карта галимая походу - это сервис просто сторонний юзается. за который банк не хочет клиенту возмещать. чудно канеш видеть у такого банка п2п на аутсорсе.
на карту 51 p2p пополнение в UKRSIB online было бесплатно, но оно не всегда работает, а на карту 53 ещё и платное. Можно просто воспользоваться p2p сервисом другого банка чтобы бесплатно пополнить.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 1977
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:48
может быть пропустил, уточню
По NEW Card кешбек 5% за интернет-оплаты на постоянной основе?
ЗЫ Если что это "колл-центр" таку информацию мне озвучил.
-
Setta
-
-
- Повідомлень: 748
- З нами з: 13.02.07
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:57
Setta для старых сказали на 1 год(хотя може и опять продлят), новым может и вечно
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1133
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:58
Setta написав:
может быть пропустил, уточню
По NEW Card кешбек 5% за интернет-оплаты на постоянной основе?
ЗЫ Если что это "колл-центр" таку информацию мне озвучил.
До недавнего времени было на год.
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 478
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|