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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:11
antey718 написав: Setta написав:
может быть пропустил, уточню
По NEW Card кешбек 5% за интернет-оплаты на постоянной основе?
ЗЫ Если что это "колл-центр" таку информацию мне озвучил.
До недавнего времени было на год.
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Cash-back підключається на 12 місяців.
Я именно поэтому и звонил уточнял. Переспросил 2 раза - говорят на постоянной основе.
ЗЫ В чате сказали "действие кешбека год, без вариантов"
Востаннє редагувалось Setta
в Чет 14 тра, 2020 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:03
Сплата кредиту з НК через Портмоне з травня проходить, як п2п з комісом 1% зі сторони Укрсибу також.
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KVV
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:30
KVV написав:
Сплата кредиту з НК через Портмоне з травня проходить, як п2п з комісом 1% зі сторони Укрсибу також.
Страхуйтеся від такого лімітом на інтернет або залишком, що дорівнює платежу, тоді оплату банк не проведе.
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 14 тра, 2020 13:49
kreuz написав: KVV написав:
Сплата кредиту з НК через Портмоне з травня проходить, як п2п з комісом 1% зі сторони Укрсибу також.
Страхуйтеся від такого лімітом на інтернет або залишком, що дорівнює платежу, тоді оплату банк не проведе.
С Авалевских карт снимется под 0, с кредитки - в том числе. Комиссия будет после проводки. Проверка пустой картой Альфы со звонком в поддержку об MCC забракованной операции - надёжнее. ПУМБ для этой цели не используйте, сумма может списаться при отсутствии средств (у них часто такое бывает).
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Kevin
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:24
kreuz написав:
Страхуйтеся від такого лімітом на інтернет або залишком, що дорівнює платежу, тоді оплату банк не проведе.
Дана операція ліміт на інет не з'їла так, як це вже чистий манісенд(в лютому-березні була оплата-інет).
А про залишок слушно - спочатку планував оплатити 7500, а потім передумав і заплатив 5454(ну і коміс 1%)
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KVV
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Додано: Чет 14 тра, 2020 14:50
KVV
Комісію відразу побачили чи вже по факту у виписці?
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V2
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:48
V2, у виписці
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KVV
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