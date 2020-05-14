mephala написав: Alien написав: mephala написав:
при оплате ньюкард когда стает видно дадут кэшбэк или нет?
16 числа наступного місяця, коли власне і відбудеться виплата усього нарахованого кешбеку. Інакше ніяк. Це Укрсіб!
а вообще видно за какие транзакции дали КБ а за какие нет?
что бы понимать. а то иногда оплаты онлайн банки засчитывают как офлайн...
Не видно. Деякi форумчани примудряються визначити чи попаде оплата пiд кешбек, перевiряючи одразу пiсля оплати використання добового лiмiту в додатку. Втiм доведено, що ця схема зпрацювуе не у всiх. В мене по двох окремих рахунках лiмiт лишився незмiнним. Тому нiяк