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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:44
mephala нет, только самому подсчитывать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Чет 14 тра, 2020 17:47
mephala написав: Alien написав: mephala написав:
при оплате ньюкард когда стает видно дадут кэшбэк или нет?
16 числа наступного місяця, коли власне і відбудеться виплата усього нарахованого кешбеку. Інакше ніяк. Це Укрсіб!
а вообще видно за какие транзакции дали КБ а за какие нет?
что бы понимать. а то иногда оплаты онлайн банки засчитывают как офлайн...
Не видно. Деякi форумчани примудряються визначити чи попаде оплата пiд кешбек, перевiряючи одразу пiсля оплати використання добового лiмiту в додатку. Втiм доведено, що ця схема зпрацювуе не у всiх. В мене по двох окремих рахунках лiмiт лишився незмiнним. Тому нiяк
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Alien
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:01
mephala написав:
при оплате ньюкард
карта полностью бесплатная? отчего то надо отказываться в отделении при получении или на горячке?
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novichok
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:25
novichok написав: mephala написав:
при оплате ньюкард
карта полностью бесплатная? отчего то надо отказываться в отделении при получении или на горячке?
Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!
Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:30
clientage написав:
Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!
Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх
ИМХО, ценность серой карты по сравнению с цветной сильно преувеличена. Я бы и не знал, что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:38
ingtrans написав: clientage написав:
Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!
Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх
ИМХО, ценность серой карты по сравнению с цветной сильно преувеличена. Я бы и не знал, что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил.
А я не люблю жечь лимиты чужих карт
Это реальное западло от тупой банки -- такое отношение к любимому клиенту
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:57
clientage написав: ingtrans написав: clientage написав:
Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!
Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх
ИМХО, ценность серой карты по сравнению с цветной сильно преувеличена. Я бы и не знал, что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил.
А я не люблю жечь лимиты чужих карт
Это реальное западло от тупой банки -- такое отношение к любимому клиенту
мало того что западло - я в банке специально переспросил бесплатное ли пополнение по п2п. причем уточнял бесплатный ли сервис перевода денег. меня уверили что все бесплатно. да еще и не сказали что карту можно активировать только в банкомате или мобильном приложении - уверили что мне полностью хватит десктопной версии.
вобщем западло не только от банки а и от девочек в зале. впрочем все как везде - кто не успел спрятаться тот стает спонсором.
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mephala
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