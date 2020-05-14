Додано: Чет 14 тра, 2020 20:57

clientage написав: ingtrans написав: clientage написав: Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!

Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх

ИМХО, ценность серой карты по сравнению с цветной сильно преувеличена. Я бы и не знал, что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил. ИМХО, ценность серой карты по сравнению с цветной сильно преувеличена. Я бы и не знал, что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил.

А я не люблю жечь лимиты чужих карт

Это реальное западло от тупой банки -- такое отношение к любимому клиенту А я не люблю жечь лимиты чужих картЭто реальное западло от тупой банки -- такое отношение к любимому клиенту

мало того что западло - я в банке специально переспросил бесплатное ли пополнение по п2п. причем уточнял бесплатный ли сервис перевода денег. меня уверили что все бесплатно. да еще и не сказали что карту можно активировать только в банкомате или мобильном приложении - уверили что мне полностью хватит десктопной версии.вобщем западло не только от банки а и от девочек в зале. впрочем все как везде - кто не успел спрятаться тот стает спонсором.