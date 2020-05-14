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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 901902903904>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:44

mephala нет, только самому подсчитывать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:47

  mephala написав:
  Alien написав:
  mephala написав:при оплате ньюкард когда стает видно дадут кэшбэк или нет?

16 числа наступного місяця, коли власне і відбудеться виплата усього нарахованого кешбеку. Інакше ніяк. Це Укрсіб!


а вообще видно за какие транзакции дали КБ а за какие нет?
что бы понимать. а то иногда оплаты онлайн банки засчитывают как офлайн...

Не видно. Деякi форумчани примудряються визначити чи попаде оплата пiд кешбек, перевiряючи одразу пiсля оплати використання добового лiмiту в додатку. Втiм доведено, що ця схема зпрацювуе не у всiх. В мене по двох окремих рахунках лiмiт лишився незмiнним. Тому нiяк
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:01

  mephala написав:при оплате ньюкард

карта полностью бесплатная? отчего то надо отказываться в отделении при получении или на горячке?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:25

  novichok написав:
  mephala написав:при оплате ньюкард

карта полностью бесплатная? отчего то надо отказываться в отделении при получении или на горячке?

Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!
Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  clientage написав:Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!
Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх

ИМХО, ценность серой карты по сравнению с цветной сильно преувеличена. Я бы и не знал, что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:38

  ingtrans написав:
  clientage написав:Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!
Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх

ИМХО, ценность серой карты по сравнению с цветной сильно преувеличена. Я бы и не знал, что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил.

А я не люблю жечь лимиты чужих карт
Это реальное западло от тупой банки -- такое отношение к любимому клиенту :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:57

  clientage написав:
  ingtrans написав:
  clientage написав:Требуйте серенькую, а не цветную карту, еще ДО подписания договора!!
Ну шобы на конверте номер начинался на 516930ххх

ИМХО, ценность серой карты по сравнению с цветной сильно преувеличена. Я бы и не знал, что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил.

А я не люблю жечь лимиты чужих карт
Это реальное западло от тупой банки -- такое отношение к любимому клиенту :evil:


мало того что западло - я в банке специально переспросил бесплатное ли пополнение по п2п. причем уточнял бесплатный ли сервис перевода денег. меня уверили что все бесплатно. да еще и не сказали что карту можно активировать только в банкомате или мобильном приложении - уверили что мне полностью хватит десктопной версии.
вобщем западло не только от банки а и от девочек в зале. впрочем все как везде - кто не успел спрятаться тот стает спонсором.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:34

  ingtrans написав:что есть комиссия, если не прочитал здесь на форуме и специально не проверил.

Комиссия за что, р2р? А смс, выписки и т.п. платные?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  novichok написав:Комиссия за что, р2р? А смс, выписки и т.п. платные?

Комиссия за втягивание р2р своим сервисом. Другими сервисами бесплатно.
СМС - 15 грн, но можно подключить к разным сервисам, а потом отклчить. Хотя писали, беты СМС бесплатно, но не факт.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:59

  ingtrans написав:СМС - 15 грн, но можно подключить к разным сервисам, а потом отклчить.

Отключить дистанционно СМС можно?
novichok
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