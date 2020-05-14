RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 901902903904

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:01

  novichok написав:
  ingtrans написав:СМС - 15 грн, но можно подключить к разным сервисам, а потом отклчить.

Отключить дистанционно СМС можно?

Так, через "Мій.Укрсиббанк".
Кочевник
 
Повідомлень: 1442
З нами з: 16.02.17
Подякував: 240 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:07

Наличие своей дёргалки - по-любому лучше её отсутствия.
Так что - 516930 рулит
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3935
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mustbe написав:Наличие своей дёргалки - по-любому лучше её отсутствия.
Так что - 516930 рулит

Наличие само собой лучше отсутствия. Но при наличии карты с нормальным (и бесплатным) сервисом p2p преимущество наличия дергалки нивелируется.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:21

А гроши, зашедшие тяни-толкаем(р2р) тратим сразу или надо ждать день-два?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:23

  novichok написав:А гроши, зашедшие тяни-толкаем тратим сразу или надо ждать день-два?

Пополняю сторонним p2p конкретно под оплату и тут же оплачиваю.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1104
З нами з: 31.07.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:23

  novichok написав:
  ingtrans написав:СМС - 15 грн, но можно подключить к разным сервисам, а потом отклчить.

Отключить дистанционно СМС можно?


можно, в приложении и веб версии.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 520
З нами з: 14.07.10
Подякував: 4 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 901902903904
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.