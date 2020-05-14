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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 тра, 2020 22:01
novichok написав: ingtrans написав:
СМС - 15 грн, но можно подключить к разным сервисам, а потом отклчить.
Отключить дистанционно СМС можно?
Так, через "Мій.Укрсиббанк".
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:07
Наличие своей дёргалки - по-любому лучше её отсутствия.
Так что - 516930 рулит
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mustbe
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:17
mustbe написав:
Наличие своей дёргалки - по-любому лучше её отсутствия.
Так что - 516930 рулит
Наличие само собой лучше отсутствия. Но при наличии карты с нормальным (и бесплатным) сервисом p2p преимущество наличия дергалки нивелируется.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:21
А гроши, зашедшие тяни-толкаем(р2р) тратим сразу или надо ждать день-два?
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novichok
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:23
novichok написав:
А гроши, зашедшие тяни-толкаем тратим сразу или надо ждать день-два?
Пополняю сторонним p2p конкретно под оплату и тут же оплачиваю.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:23
novichok написав: ingtrans написав:
СМС - 15 грн, но можно подключить к разным сервисам, а потом отклчить.
Отключить дистанционно СМС можно?
можно, в приложении и веб версии.
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melkh
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:36
ingtrans написав:
при наличии карты с нормальным (и бесплатным) сервисом p2p преимущество наличия дергалки нивелируется.
У любого такого сервиса есть лимиты, которые (как справедливо замечено выше) - лучше не палить понапрасну.
Так что: каждая дёргалка (а их не так то и много) - полезна в хозяйстве, распределяет нагрузку
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mustbe
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:26
ingtrans написав: novichok написав:
А гроши, зашедшие тяни-толкаем тратим сразу или надо ждать день-два?
Пополняю сторонним p2p конкретно под оплату и тут же оплачиваю.
Я безпроблемно відразу знімаю в банкоматі, жодних оверів.
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