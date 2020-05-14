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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 902903904905

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:54

Спасибо. А кто нибудь может подсказать отделение в Киеве, где еще выдают карты 516930... ?
sea_breeze
 
Повідомлень: 34
З нами з: 08.05.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23

sea_breeze
никто не подскажет.
Звонить в конкретное и узнавать.
До закрытия на карантин - на Гетьмана выдавали.
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ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 93 раз.
 
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  #<1 ... 902903904905
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