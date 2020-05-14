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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:54
Спасибо. А кто нибудь может подсказать отделение в Киеве, где еще выдают карты 516930... ?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23
sea_breeze
никто не подскажет.
Звонить в конкретное и узнавать.
До закрытия на карантин - на Гетьмана выдавали.
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