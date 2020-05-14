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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:54
Спасибо. А кто нибудь может подсказать отделение в Киеве, где еще выдают карты 516930... ?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23
sea_breeze
никто не подскажет.
Звонить в конкретное и узнавать.
До закрытия на карантин - на Гетьмана выдавали.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:07
Недели 2-3 назад выдали 516930 на Горького, около парка Шевченко
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:33
Залишок точно працює, бо накладений платіж у додатку НП сплатити не зміг саме через те, що коміс банк додав до суми одразу, тож її й не вистачило. Ліміт теж має працювати, тільки краще офлайновий обнулити (бо КБ все одно не заплатять), а працювати з онлайновим лише.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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