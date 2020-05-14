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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 903904905906>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:54

Спасибо. А кто нибудь может подсказать отделение в Киеве, где еще выдают карты 516930... ?
sea_breeze
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23

sea_breeze
никто не подскажет.
Звонить в конкретное и узнавать.
До закрытия на карантин - на Гетьмана выдавали.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:07

  sea_breeze написав:Спасибо. А кто нибудь может подсказать отделение в Киеве, где еще выдают карты 516930... ?

Недели 2-3 назад выдали 516930 на Горького, около парка Шевченко
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:33

  KVV написав:
  kreuz написав:Страхуйтеся від такого лімітом на інтернет або залишком, що дорівнює платежу, тоді оплату банк не проведе.

Дана операція ліміт на інет не з'їла так, як це вже чистий манісенд(в лютому-березні була оплата-інет).
А про залишок слушно - спочатку планував оплатити 7500, а потім передумав і заплатив 5454(ну і коміс 1%)

Залишок точно працює, бо накладений платіж у додатку НП сплатити не зміг саме через те, що коміс банк додав до суми одразу, тож її й не вистачило. Ліміт теж має працювати, тільки краще офлайновий обнулити (бо КБ все одно не заплатять), а працювати з онлайновим лише.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35

Оплата коммуналки, пополнение мобильного в Ukrsib onlinе без комиссии? Проходит как оплата в интернете, с кешбеком?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:43

  Ferlakur написав:Оплата коммуналки, пополнение мобильного в Ukrsib onlinе без комиссии? Проходит как оплата в интернете, с кешбеком?

Проходит без кешбэка
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:44

Ferlakur без комиссии и скорее всего без кешбека
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:11

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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Деталі https://bit.ly/3csWHvb
Прилетело сегодня.


персоналка?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Цікаво, 'Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використання інтернет-банкінгу UKRSIB Online протягом періоду акції.'
До чого тут він, якщо
'Розраховуйтесь карткою УКРСИББАНК в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін., та отримуйте 10% кешбеку на кожен другий розрахунок за день*!'
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chipmunk
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