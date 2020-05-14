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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 08:54
Спасибо. А кто нибудь может подсказать отделение в Киеве, где еще выдают карты 516930... ?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:23
sea_breeze
никто не подскажет.
Звонить в конкретное и узнавать.
До закрытия на карантин - на Гетьмана выдавали.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:07
Недели 2-3 назад выдали 516930 на Горького, около парка Шевченко
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:33
Залишок точно працює, бо накладений платіж у додатку НП сплатити не зміг саме через те, що коміс банк додав до суми одразу, тож її й не вистачило. Ліміт теж має працювати, тільки краще офлайновий обнулити (бо КБ все одно не заплатять), а працювати з онлайновим лише.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:35
Оплата коммуналки, пополнение мобильного в Ukrsib onlinе без комиссии? Проходит как оплата в интернете, с кешбеком?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:43
Проходит без кешбэка
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:44
Ferlakur без комиссии и скорее всего без кешбека
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:11
Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі
Прилетело сегодня.
Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день.
Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
персоналка?
+50грн !
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:34
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Цікаво, 'Обов’язковою умовою для отримання кешбеку є використання інтернет-банкінгу UKRSIB Online протягом періоду акції.'
До чого тут він, якщо
'Розраховуйтесь карткою УКРСИББАНК в будь-яких торгових точках та інтернет-магазинах, за таксі, доставку та ін., та отримуйте 10% кешбеку на кожен другий розрахунок за день*!'
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
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