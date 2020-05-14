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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 903904905906

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі https://bit.ly/3csWHvb
Прилетело сегодня.
Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день.
Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
О, опять.
Наверное, тем у кого было в прошлый раз, этой акции больше не будет...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Тоже прошу оъяснить требование оязательного использования интернет-банкинга укрсибо онлайн в течение акции, кто как понял?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Прочитайте тему примерно месяц назад, была та же акция и те же условия...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:23

Подключил к Нью кард смс информирование (Star info).
3D secure коды приходят в приложение, Lookup код пришёл на вайбер. И зачем мне смс?...
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:31

Ferlakur затем, что это единый сервис, отключишь смс и это перестанет ходить
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:40

  omb написав:Ferlakur затем, что это единый сервис, отключишь смс и это перестанет ходить

Отключил- очередной платёж прошёл без 3дс подтверждения, просто как оплата в интернет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:46

  Ferlakur написав:
  omb написав:Ferlakur затем, что это единый сервис, отключишь смс и это перестанет ходить

Отключил- очередной платёж прошёл без 3дс подтверждения, просто как оплата в интернет.

А не везде такое канает. Прийдется иногда позванивать на 729
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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