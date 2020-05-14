УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:42
ukrprom2014 написав:
Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі
https://bit.ly/3csWHvb
Прилетело сегодня.
Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день.
Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
О, опять.
Наверное, тем у кого было в прошлый раз, этой акции больше не будет...
unknownurl
Повідомлень: 91
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:50
Тоже прошу оъяснить требование оязательного использования интернет-банкинга укрсибо онлайн в течение акции, кто как понял?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
Повідомлень: 629
З нами з: 23.07.18
Подякував: 184 раз.
Подякували: 78 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:00
Прочитайте тему примерно месяц назад, была та же акция и те же условия...
unknownurl
Повідомлень: 91
З нами з: 01.10.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:23
Подключил к Нью кард смс информирование (Star info).
3D secure коды приходят в приложение, Lookup код пришёл на вайбер. И зачем мне смс?...
Ferlakur
Повідомлень: 3365
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:31
Ferlakur затем, что это единый сервис, отключишь смс и это перестанет ходить
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
omb
Повідомлень: 1142
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:40
omb написав: Ferlakur
затем, что это единый сервис, отключишь смс и это перестанет ходить
Отключил- очередной платёж прошёл без 3дс подтверждения, просто как оплата в интернет.
Ferlakur
Повідомлень: 3365
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:46
Ferlakur написав: omb написав: Ferlakur
затем, что это единый сервис, отключишь смс и это перестанет ходить
Отключил- очередной платёж прошёл без 3дс подтверждения, просто как оплата в интернет.
А не везде такое канает. Прийдется иногда позванивать на 729
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 31332
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2489 раз.
Подякували: 3652 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему