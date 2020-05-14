ukrprom2014 написав:Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі https://bit.ly/3csWHvb Прилетело сегодня. Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день. Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
О, опять. Наверное, тем у кого было в прошлый раз, этой акции больше не будет...
у меня пункт 4.1.1 совсем не так написан как у вас .. тут что для каждого оленя отдельные правила?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Получил свою "Бета"-new card. Просил 516930, сказали, что это как какая-то зарплатная вообще идёт и заказывалась другая. Только через приложение никакого выбора то нет какую заказывать. Простоял в очереди на улице минут 40-45, народу валом, в основном в кассу, потом ещё минут 20 оформлялись.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, STYLUS, iHerb, INTERTOP, Фокстрот, Цитрус и т.д. Регистрируйся по ссылке: