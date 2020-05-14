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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 904905906907

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:34

  unknownurl написав:
ukrprom2014 написав:Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі https://bit.ly/3csWHvb
Прилетело сегодня.
Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день.
Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
О, опять.
Наверное, тем у кого было в прошлый раз, этой акции больше не будет...


у меня пункт 4.1.1 совсем не так написан как у вас .. тут что для каждого оленя отдельные правила?

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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

IMPRINTER написав:у меня пункт 4.1.1 совсем не так написан как у вас .. тут что для каждого оленя отдельные правила?

4 типа акций. У всех разные условия:
https://main.ochevygoda.com.ua/ms1/
https://main.ochevygoda.com.ua/ms2/
https://main.ochevygoda.com.ua/ms3/
https://main.ochevygoda.com.ua/ms4/
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:41

Получил свою "Бета"-new card. Просил 516930, сказали, что это как какая-то зарплатная вообще идёт и заказывалась другая. Только через приложение никакого выбора то нет какую заказывать. Простоял в очереди на улице минут 40-45, народу валом, в основном в кассу, потом ещё минут 20 оформлялись.
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