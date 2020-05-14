Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:11

unknownurl написав: ukrprom2014 написав: Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі https://bit.ly/3csWHvb

Прилетело сегодня.

Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день.

Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно. Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. ДеталіПрилетело сегодня.Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день.Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.

[/quote]Пришло и мне такое письмо счастья)Подскажите пожалуйста, если в ИБ Укрсиба на компе добавить карту другого банка (у меня Коко), и перевести там же грн с карты на карту- с Коко на Ньюкард- эта операция в кешбек 10% попадает за второй платеж?ПС -за эту операцию есть комисс- пробовала начать оформлять-за 1грн комис 5грн, за 500грн-комис 10грн. Но мне этот вариант с комиссом подходит,лишь бы понять,что в кешбек считает.На горячке морозятся,ничего сказать не могут..Может кто поделится опытом из апрельской акции.