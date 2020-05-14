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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 905906907908>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:34

  unknownurl написав:
ukrprom2014 написав:Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі https://bit.ly/3csWHvb
Прилетело сегодня.
Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день.
Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
О, опять.
Наверное, тем у кого было в прошлый раз, этой акции больше не будет...


у меня пункт 4.1.1 совсем не так написан как у вас .. тут что для каждого оленя отдельные правила?

Зображення
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

IMPRINTER написав:у меня пункт 4.1.1 совсем не так написан как у вас .. тут что для каждого оленя отдельные правила?

4 типа акций. У всех разные условия:
https://main.ochevygoda.com.ua/ms1/
https://main.ochevygoda.com.ua/ms2/
https://main.ochevygoda.com.ua/ms3/
https://main.ochevygoda.com.ua/ms4/
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:41

Получил свою "Бета"-new card. Просил 516930, сказали, что это как какая-то зарплатная вообще идёт и заказывалась другая. Только через приложение никакого выбора то нет какую заказывать. Простоял в очереди на улице минут 40-45, народу валом, в основном в кассу, потом ещё минут 20 оформлялись.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:44

Спрошу на всякий: операции ровно 100грн подходят? Или надо 100.01 ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:57

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  dr_morgenstern написав:Загнал карту сиба без смс в мастерпасс/гпей - полёт норм, удобно

Ну Мастерпасс точно видится как инет-оплата
А вот токен ГПэй через ПОС у наземном магазе как, мож таки офлайн?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

clientage написав:
  dr_morgenstern написав:Загнал карту сиба без смс в мастерпасс/гпей - полёт норм, удобно

Ну Мастерпасс точно видится как инет-оплата
А вот токен ГПэй через ПОС у наземном магазе как, мож таки офлайн?


Офлайн
Просто ГПеем можно и онлайн платить, тогда конечно онлайн будет
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:02

IMPRINTER
Не для оленя, а для свинорыла :)
У меня точно такая апрельская была.
На всякий случай ежедневно кидал из приложухи 1 коп. на Глобалмани (без комиссии на вход и выход микро суммы). В самом глобале шаблончик - 2 раз кнопку нажать и все.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:03

  Вкладчик1234 написав:Спрошу на всякий: операции ровно 100грн подходят? Или надо 100.01 ?

Подходят, тут разночтений нет.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:05

  clientage написав:
  dr_morgenstern написав:Загнал карту сиба без смс в мастерпасс/гпей - полёт норм, удобно

Ну Мастерпасс точно видится как инет-оплата
А вот токен ГПэй через ПОС у наземном магазе как, мож таки офлайн?


а зачем этот мастерпас вообще нужен? что он дает свинорылам? :roll:
что будет если зарегаться на мыло и телефон отличные от тех что давал в банках?

ЗЫ
мастерпас не умеет работать через NFC?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:11

  unknownurl написав:
ukrprom2014 написав:Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі https://bit.ly/3csWHvb
Прилетело сегодня.
Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день.
Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
[/quote]


Пришло и мне такое письмо счастья)

Подскажите пожалуйста, если в ИБ Укрсиба на компе добавить карту другого банка (у меня Коко), и перевести там же грн с карты на карту- с Коко на Ньюкард- эта операция в кешбек 10% попадает за второй платеж?
ПС -за эту операцию есть комисс- пробовала начать оформлять-за 1грн комис 5грн, за 500грн-комис 10грн. Но мне этот вариант с комиссом подходит,лишь бы понять,что в кешбек считает.
На горячке морозятся,ничего сказать не могут..
Может кто поделится опытом из апрельской акции.
http://lx4.me/c/iiYwyV5D +100/+50 за карту Форварда
UO2TAPO +50грн к Бонусу к депозиту от Минфина
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