ukrprom2014 написав:Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі https://bit.ly/3csWHvb Прилетело сегодня. Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день. Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
О, опять. Наверное, тем у кого было в прошлый раз, этой акции больше не будет...
у меня пункт 4.1.1 совсем не так написан как у вас .. тут что для каждого оленя отдельные правила?
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Получил свою "Бета"-new card. Просил 516930, сказали, что это как какая-то зарплатная вообще идёт и заказывалась другая. Только через приложение никакого выбора то нет какую заказывать. Простоял в очереди на улице минут 40-45, народу валом, в основном в кассу, потом ещё минут 20 оформлялись.
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IMPRINTER Не для оленя, а для свинорыла У меня точно такая апрельская была. На всякий случай ежедневно кидал из приложухи 1 коп. на Глобалмани (без комиссии на вход и выход микро суммы). В самом глобале шаблончик - 2 раз кнопку нажать и все.
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ukrprom2014 написав:Заробляй на карантині! 10% кешбек за кожен другий розрахунок карткою UKRSIBBANK кожен день карантину. Деталі https://bit.ly/3csWHvb Прилетело сегодня. Кешбек нараховується на кожен парний (2, 4, 6) розрахунок за день. Максимальна сума кешбеку становить 50 грн на 1 день. Період акції - з 15 до 22 травня 2020 р. включно.
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Пришло и мне такое письмо счастья)
Подскажите пожалуйста, если в ИБ Укрсиба на компе добавить карту другого банка (у меня Коко), и перевести там же грн с карты на карту- с Коко на Ньюкард- эта операция в кешбек 10% попадает за второй платеж? ПС -за эту операцию есть комисс- пробовала начать оформлять-за 1грн комис 5грн, за 500грн-комис 10грн. Но мне этот вариант с комиссом подходит,лишь бы понять,что в кешбек считает. На горячке морозятся,ничего сказать не могут.. Может кто поделится опытом из апрельской акции.
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