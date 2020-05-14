В оплате приложеними Сильпо и Велика Кишеня (Фора, Велмарт) - будет КБ 5%.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:13
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В оплате приложеними Сильпо и Велика Кишеня (Фора, Велмарт) - будет КБ 5%.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:15
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:19
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Делал заказ на сайте Эльдорадо с оплатой картой Respawn (new card с кешбеком). Оплата успешно уменьшила лимит на оплату в Интернете. Пришёл в магазин, посмотрел товар -- не понравился товарный вид, заказ отменил. Денежка через пару минут на платёжной карте разблокировалась и откатило использование интернет-лимита.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
На того чей номер указывали в приложении Сильпо.
Привязывая карту в приложении Сильпо, неявно создаётся кошелек Masterpass, благодаря которому можно оплачивать одним касанием на многих сайтах.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:41
Т.Е. я теперь могу зайти в мастерпасс по номеру телефона что в сильпо указан?
или это служебный кошелек был создался и нужно явно зарегаться?
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