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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 905906907908

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mephala написав:а зачем этот мастерпас вообще нужен? что он дает свинорылам?

В оплате приложеними Сильпо и Велика Кишеня (Фора, Велмарт) - будет КБ 5%.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:15

  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:а зачем этот мастерпас вообще нужен? что он дает свинорылам?

В оплате приложеними Сильпо и Велика Кишеня (Фора, Велмарт) - будет КБ 5%.


я добавлял карту в сильпо без никаких мастерпас...
на кого тогда карту повесили в мастерпас?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Делал заказ на сайте Эльдорадо с оплатой картой Respawn (new card с кешбеком). Оплата успешно уменьшила лимит на оплату в Интернете. Пришёл в магазин, посмотрел товар -- не понравился товарный вид, заказ отменил. Денежка через пару минут на платёжной карте разблокировалась и откатило использование интернет-лимита.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

mephala написав:
  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:а зачем этот мастерпас вообще нужен? что он дает свинорылам?

В оплате приложеними Сильпо и Велика Кишеня (Фора, Велмарт) - будет КБ 5%.


я добавлял карту в сильпо без никаких мастерпас...
на кого тогда карту повесили в мастерпас?
На того чей номер указывали в приложении Сильпо.
Привязывая карту в приложении Сильпо, неявно создаётся кошелек Masterpass, благодаря которому можно оплачивать одним касанием на многих сайтах.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:41

  unknownurl написав:На того чей номер указывали в приложении Сильпо.
Привязывая карту в приложении Сильпо, неявно создаётся кошелек Masterpass, благодаря которому можно оплачивать одним касанием на многих сайтах.


Т.Е. я теперь могу зайти в мастерпасс по номеру телефона что в сильпо указан?
или это служебный кошелек был создался и нужно явно зарегаться?
mephala
 
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