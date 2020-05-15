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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  mephala написав:а зачем этот мастерпас вообще нужен? что он дает свинорылам?

В оплате приложеними Сильпо и Велика Кишеня (Фора, Велмарт) - будет КБ 5%.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:15

  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:а зачем этот мастерпас вообще нужен? что он дает свинорылам?

В оплате приложеними Сильпо и Велика Кишеня (Фора, Велмарт) - будет КБ 5%.


я добавлял карту в сильпо без никаких мастерпас...
на кого тогда карту повесили в мастерпас?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Делал заказ на сайте Эльдорадо с оплатой картой Respawn (new card с кешбеком). Оплата успешно уменьшила лимит на оплату в Интернете. Пришёл в магазин, посмотрел товар -- не понравился товарный вид, заказ отменил. Денежка через пару минут на платёжной карте разблокировалась и откатило использование интернет-лимита.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

mephala написав:
  ukrprom2014 написав:
  mephala написав:а зачем этот мастерпас вообще нужен? что он дает свинорылам?

В оплате приложеними Сильпо и Велика Кишеня (Фора, Велмарт) - будет КБ 5%.


я добавлял карту в сильпо без никаких мастерпас...
на кого тогда карту повесили в мастерпас?
На того чей номер указывали в приложении Сильпо.
Привязывая карту в приложении Сильпо, неявно создаётся кошелек Masterpass, благодаря которому можно оплачивать одним касанием на многих сайтах.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:41

  unknownurl написав:На того чей номер указывали в приложении Сильпо.
Привязывая карту в приложении Сильпо, неявно создаётся кошелек Masterpass, благодаря которому можно оплачивать одним касанием на многих сайтах.


Т.Е. я теперь могу зайти в мастерпасс по номеру телефона что в сильпо указан?
или это служебный кошелек был создался и нужно явно зарегаться?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:51

  Slx написав:Тоже прошу оъяснить требование оязательного использования интернет-банкинга укрсибо онлайн в течение акции, кто как понял?

Мы это терли месяц назад.
Все поняли по-разному :)
На горячке одни консультанты говорили что достаточно хоть 1 раз в период акции сделать перевод/платеж. Другие что надо юзать Укрсибоонлайн ежедневно. Третьи вообще утверждали, что акция касается только операций в Укрсиб-онлайн.
Точная инфа кто прав будет после 16-го :)
Банка весьма загадочна.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:37

  mephala написав:
  unknownurl написав:На того чей номер указывали в приложении Сильпо.
Привязывая карту в приложении Сильпо, неявно создаётся кошелек Masterpass, благодаря которому можно оплачивать одним касанием на многих сайтах.


Т.Е. я теперь могу зайти в мастерпасс по номеру телефона что в сильпо указан?
или это служебный кошелек был создался и нужно явно зарегаться?

Мастерпасс используется в приложениях типа Сильпо или Фишка и подвязывается к номеру телефона. После регистрации в мастерпассе, та карта которую вы привязали в приложении Сильпо уже будет подвязана к кошельку. И она же автоматом появится в других приложениях использующих Мастерпасс.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:07

Друзья, личка забита одними и теми же вопроссами.
Рассказываю тут всем.
Хинт с бесплатными СМС-какми по Нью Карте называется Star Inform+, за которую в отличии от Star Inform нет месячного тарифа на обслуживание.
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... m_banking/
Фича подключается или в отделении по заяве или в банкомате.
Работает бесплатно!
Всем удачи.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:19

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ukrprom2014 написав:
  dr_morgenstern написав:Интересно, а оплата комуналки по такой акции через приватовский некст - окешбечится?

Да, конечно, любые операции.
Без минимальной суммы каждого платежа? Т.е. вариант использования 1/200/1/300 сработает?
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:25

  ukrprom2014 написав:Друзья, личка забита одними и теми же вопроссами.
Рассказываю тут всем.
Хинт с бесплатными СМС-какми по Нью Карте называется Star Inform+, за которую в отличии от Star Inform нет месячного тарифа на обслуживание.
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... m_banking/
Фича подключается или в отделении по заяве или в банкомате.
Работает бесплатно!
Всем удачи.

Как-то очень странно. По той ссылке написано:


Зверніть увагу, що при підключенні послуги Online-інформування, а також при зміні номеру телефону за вже підключеним типом послуги Star Inform, буде автоматично активовано тип Star Inform+. Тому, якщо Ви бажаєте користуватися типом послуги Star Inform, здійснюйте підключення та зміну номеру телефону у відділеннях банку або зверніться до інформаційно-довідкової служби StarContact.

Как бы предполагается, что у нас как раз Star Inform+, а за Star Inform нужно идти в отделение.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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