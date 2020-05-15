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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Как-то очень странно.

У французов все странное. Машины например, не находите? :)
"+" - бесплатный и подключается через банкомат или отделение - "по счету".
Но разобраться самому по сайту в этом нельзя, согласен.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:04

А как в веб-иб сиба баланс обновить ?
Ща просто делаю выход-вход. Проще нельзя ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:У французов все странное. Машины например, не находите?
"+" - бесплатный и подключается через банкомат или отделение - "по счету".
Но разобраться самому по сайту в этом нельзя, согласен.

Машины машинами, но я как минимум 2 раза в приложении отключал и включал СМС-информаирование, но свои 15 грн банк берет. Правда, я возился с этим еще в феврале или марте.

А вообще, откуда Вы узнали, что это бесплатно?

  mustbe написав:Ща просто делаю выход-вход. Проще нельзя ?

Я тоже так делаю для оперативного обновления баланса. Другого способа не нашел (но не очень-то и искал).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:27

  mustbe написав:А как в веб-иб сиба баланс обновить ?
Ща просто делаю выход-вход. Проще нельзя ?

Подождать пару минут и нажать F5. Если сразу обновить страницу, ничего не происходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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