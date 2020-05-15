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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 906907908909

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:Как-то очень странно.

У французов все странное. Машины например, не находите? :)
"+" - бесплатный и подключается через банкомат или отделение - "по счету".
Но разобраться самому по сайту в этом нельзя, согласен.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:04

А как в веб-иб сиба баланс обновить ?
Ща просто делаю выход-вход. Проще нельзя ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:У французов все странное. Машины например, не находите?
"+" - бесплатный и подключается через банкомат или отделение - "по счету".
Но разобраться самому по сайту в этом нельзя, согласен.

Машины машинами, но я как минимум 2 раза в приложении отключал и включал СМС-информаирование, но свои 15 грн банк берет. Правда, я возился с этим еще в феврале или марте.

А вообще, откуда Вы узнали, что это бесплатно?

  mustbe написав:Ща просто делаю выход-вход. Проще нельзя ?

Я тоже так делаю для оперативного обновления баланса. Другого способа не нашел (но не очень-то и искал).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:27

  mustbe написав:А как в веб-иб сиба баланс обновить ?
Ща просто делаю выход-вход. Проще нельзя ?

Подождать пару минут и нажать F5. Если сразу обновить страницу, ничего не происходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:44

  ukrprom2014 написав:Друзья, личка забита одними и теми же вопроссами.
Рассказываю тут всем.
Хинт с бесплатными СМС-какми по Нью Карте называется Star Inform+, за которую в отличии от Star Inform нет месячного тарифа на обслуживание.
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/c ... m_banking/
Фича подключается или в отделении по заяве или в банкомате.
Работает бесплатно!
Всем удачи.

А где сказано, что работает бесплатно, или проверено лично?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:50

Stringer та балабольство скорее всего, там четко написано Ежемесячный платеж за пользование Star Inform / Star Inform+ от 0 до 15 грн (в зависимости от вашего тарифного плана)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:58

  Фантом написав:
  mephala написав:
  unknownurl написав:На того чей номер указывали в приложении Сильпо.
Привязывая карту в приложении Сильпо, неявно создаётся кошелек Masterpass, благодаря которому можно оплачивать одним касанием на многих сайтах.


Т.Е. я теперь могу зайти в мастерпасс по номеру телефона что в сильпо указан?
или это служебный кошелек был создался и нужно явно зарегаться?

Мастерпасс используется в приложениях типа Сильпо или Фишка и подвязывается к номеру телефона. После регистрации в мастерпассе, та карта которую вы привязали в приложении Сильпо уже будет подвязана к кошельку. И она же автоматом появится в других приложениях использующих Мастерпасс.


зная одну из карт кошелька и держа в руках телефон (для получения кода от банка по смс или другому каналу что банк юзает) можно получить доступ ко всем картам кошелька сбросив пароль.
не сильно крутая канеш защита.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

ИМХО если старинформ+ подключается к ньюкард и работает бесплатно - то это баг.
так что варика два - или оно и сейчас не работает или после диспута баг пофиксят =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:11

  omb написав:Stringer та балабольство скорее всего, там четко написано Ежемесячный платеж за пользование Star Inform / Star Inform+ от 0 до 15 грн (в зависимости от вашего тарифного плана)

Вот мне тоже кажется, что балабольство. В приложении при подключении услуги вон тоже пишет, что ежемесячная комиссия 0, а снимает 15 грн. Проверил ещё пару месяцев назад :)
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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