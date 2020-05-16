У французов все странное. Машины например, не находите?
"+" - бесплатный и подключается через банкомат или отделение - "по счету".
Но разобраться самому по сайту в этом нельзя, согласен.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У французов все странное. Машины например, не находите?
"+" - бесплатный и подключается через банкомат или отделение - "по счету".
Но разобраться самому по сайту в этом нельзя, согласен.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:04
А как в веб-иб сиба баланс обновить ?
Ща просто делаю выход-вход. Проще нельзя ?
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:10
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Машины машинами, но я как минимум 2 раза в приложении отключал и включал СМС-информаирование, но свои 15 грн банк берет. Правда, я возился с этим еще в феврале или марте.
А вообще, откуда Вы узнали, что это бесплатно?
Я тоже так делаю для оперативного обновления баланса. Другого способа не нашел (но не очень-то и искал).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:27
Подождать пару минут и нажать F5. Если сразу обновить страницу, ничего не происходит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:44
А где сказано, что работает бесплатно, или проверено лично?
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:50
Stringer та балабольство скорее всего, там четко написано Ежемесячный платеж за пользование Star Inform / Star Inform+ от 0 до 15 грн (в зависимости от вашего тарифного плана)
Кешбечные карты!
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:58
зная одну из карт кошелька и держа в руках телефон (для получения кода от банка по смс или другому каналу что банк юзает) можно получить доступ ко всем картам кошелька сбросив пароль.
не сильно крутая канеш защита.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ИМХО если старинформ+ подключается к ньюкард и работает бесплатно - то это баг.
так что варика два - или оно и сейчас не работает или после диспута баг пофиксят =)
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:11
Вот мне тоже кажется, что балабольство. В приложении при подключении услуги вон тоже пишет, что ежемесячная комиссия 0, а снимает 15 грн. Проверил ещё пару месяцев назад
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:54
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, STYLUS, iHerb, INTERTOP, Фокстрот, Цитрус и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
|