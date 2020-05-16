15 грн/месяц.Striker написав:Ну ноль же, да? Только что активировал карту и подключил смс.
В приложении всем пишет 0 грн.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 20:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
15 грн/месяц.
В приложении всем пишет 0 грн.
Додано: Суб 16 тра, 2020 20:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Та канешна. Ноль пишем, 15 в уме. Так давно пишет, а денежки снимаются.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 20:15
Кешбек за апрель сегодня не зашёл. Кто то получил? Или в понедельник будет?
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Додано: Суб 16 тра, 2020 20:36
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Проверено лично. Речь именно о New Card!
На счет бага - нет это не баг, так и задумано.
Маловерам и вечно ворчащему omb - рекомендую позвонить на ГЛ и уточнить.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 20:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Понятно что не зашел.
Не на тех нарвались
Вероятно в пн.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Суб 16 тра, 2020 20:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так у Вас же давно отключено СМС-информирование.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:33
ingtrans
+ подключен, 15 грн. не снимается.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Недавно подключились? Может еще срок не пришел? Снимается в конце/в начале месяца за прошлый месяц. Я помню Вы неоднократно рассказывали о своем алгоритме звонков на 729, чтобы узнать код.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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