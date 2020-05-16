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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 907908909910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 962
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
182
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 962
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Striker написав:Ну ноль же, да? Только что активировал карту и подключил смс.
15 грн/месяц.
В приложении всем пишет 0 грн.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Striker написав:Ну ноль же, да? Только что активировал карту и подключил смс.

Та канешна. Ноль пишем, 15 в уме. Так давно пишет, а денежки снимаются.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:15

Кешбек за апрель сегодня не зашёл. Кто то получил? Или в понедельник будет?
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Spring
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Stringer написав:А где сказано, что работает бесплатно, или проверено лично?

Проверено лично. Речь именно о New Card!
На счет бага - нет это не баг, так и задумано.
Маловерам и вечно ворчащему omb - рекомендую позвонить на ГЛ и уточнить. :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Spring написав:Кешбек за апрель сегодня не зашёл. Кто то получил? Или в понедельник будет?

Понятно что не зашел.
Не на тех нарвались :)
Вероятно в пн.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 20:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Проверено лично. Речь именно о New Card!

Так у Вас же давно отключено СМС-информирование.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:33

ingtrans
+ подключен, 15 грн. не снимается.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:+ подключен, 15 грн. не снимается.

Недавно подключились? Может еще срок не пришел? Снимается в конце/в начале месяца за прошлый месяц. Я помню Вы неоднократно рассказывали о своем алгоритме звонков на 729, чтобы узнать код.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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