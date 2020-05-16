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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 908909910911

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:12

ingtrans
Мы ж все умнеем :)
Про коды на 729 были советы, тем кто СМС отключил.
30 апреля 15-ка не снялась.
Проверил сам, теперь как говорится раджу вам :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Про коды на 729 были советы, тем кто СМС отключил.
30 апреля 15-ка не снялась.
Проверил сам, теперь как говорится раджу вам

Так 30 апреля и не снималась, вечером 4 мая снялась :) Причем в приложении по карте снятие не отображается, оно в выписке по счету.
Я бы всё-таки для уверенности подождал начала июня, чтобы посмотреть, будет ли снятие. В свое я время пару раз отключал и подключал Star Inform и по логике тоже должно быть Star Inform+, но 15 грн так и снимается со второго месяца использования.
А в приложении и ИБ у Вас как отображается: Star Inform или Star Inform+?
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:53

ingtrans, заблочили 30 апреля, а провели в 4 мая. По крайней мере, у меня так было.
В ИБ дата стоит проводки.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:ingtrans, заблочили 30 апреля, а провели в 4 мая. По крайней мере, у меня так было.
В ИБ дата стоит проводки.

Ну да, фактически остаток уменьшился 30 апреля, но сейчас "следы" есть только на 4 мая.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:03

  Дядя Дима написав:вам не кажется что французы в последней акции подготовили кидок

Конечно, могут и кинуть. А могут и не кинуть.
Приват задал очень нехороший тренд. Оказывается - кинуть можно просто так, без всяких аргументов и чтения условий.
"Мы вас решили кинуть просто потому что мы так решили".
Так и что теперь ? Не свынячить что ли ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 10:08

У привата так выплачивать кешбеки - это норма.
Так было по "пасхальному кешбеку", разным гуг-пеям и т.п.

Сибас пока кроме аптечки - норм.
Хотя тоже, в случае чего, правды не найдёшь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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