ingtrans
Мы ж все умнеем
Про коды на 729 были советы, тем кто СМС отключил.
30 апреля 15-ка не снялась.
Проверил сам, теперь как говорится раджу вам
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 09:12
ingtrans
Мы ж все умнеем
Про коды на 729 были советы, тем кто СМС отключил.
30 апреля 15-ка не снялась.
Проверил сам, теперь как говорится раджу вам
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так 30 апреля и не снималась, вечером 4 мая снялась Причем в приложении по карте снятие не отображается, оно в выписке по счету.
Я бы всё-таки для уверенности подождал начала июня, чтобы посмотреть, будет ли снятие. В свое я время пару раз отключал и подключал Star Inform и по логике тоже должно быть Star Inform+, но 15 грн так и снимается со второго месяца использования.
А в приложении и ИБ у Вас как отображается: Star Inform или Star Inform+?
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:53
ingtrans, заблочили 30 апреля, а провели в 4 мая. По крайней мере, у меня так было.
В ИБ дата стоит проводки.
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну да, фактически остаток уменьшился 30 апреля, но сейчас "следы" есть только на 4 мая.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:03
Конечно, могут и кинуть. А могут и не кинуть.
Приват задал очень нехороший тренд. Оказывается - кинуть можно просто так, без всяких аргументов и чтения условий.
"Мы вас решили кинуть просто потому что мы так решили".
Так и что теперь ? Не свынячить что ли ?
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:08
У привата так выплачивать кешбеки - это норма.
Так было по "пасхальному кешбеку", разным гуг-пеям и т.п.
Сибас пока кроме аптечки - норм.
Хотя тоже, в случае чего, правды не найдёшь
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 17 тра, 2020 10:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
мне аптека пришла, и другие тоже отчитались о приходе
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:44
Кешбечные карты!
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