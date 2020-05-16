Додано: Нед 17 тра, 2020 10:08

У привата так выплачивать кешбеки - это норма.

Так было по "пасхальному кешбеку", разным гуг-пеям и т.п.



Сибас пока кроме аптечки - норм.

Хотя тоже, в случае чего, правды не найдёшь

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин