Но приват вывел его на новый уровень.
Раньше крали стыдливо, втихаря, недоплачивали, забывали заплатить.
А приват показал, что можно особо не заморачиваться и просто послать всех в сад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:06
Но приват вывел его на новый уровень.
Раньше крали стыдливо, втихаря, недоплачивали, забывали заплатить.
А приват показал, что можно особо не заморачиваться и просто послать всех в сад
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:45
Сорока на хвосте принесла, шо комисс по Ситезену тож уберут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:48
Додано: Нед 17 тра, 2020 19:22
По большому счету те 15 грн практически ниначто не влияют, на фоне общей выгоды
Кешбечные карты!
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