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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 909910911912

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:06

  VLADPn написав:Этот тренд всегда был.

Но приват вывел его на новый уровень.
Раньше крали стыдливо, втихаря, недоплачивали, забывали заплатить.
А приват показал, что можно особо не заморачиваться и просто послать всех в сад
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:45

Сорока на хвосте принесла, шо комисс по Ситезену тож уберут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:48

  clientage написав:Сорока на хвосте принесла, шо комисс по Ситезену тож уберут :)

Это где бин 53?
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:24

ну да
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 19:22

По большому счету те 15 грн практически ниначто не влияют, на фоне общей выгоды
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