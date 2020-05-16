Но приват вывел его на новый уровень.
Раньше крали стыдливо, втихаря, недоплачивали, забывали заплатить.
А приват показал, что можно особо не заморачиваться и просто послать всех в сад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:06
Но приват вывел его на новый уровень.
Раньше крали стыдливо, втихаря, недоплачивали, забывали заплатить.
А приват показал, что можно особо не заморачиваться и просто послать всех в сад
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:45
Сорока на хвосте принесла, шо комисс по Ситезену тож уберут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:48
Додано: Нед 17 тра, 2020 19:22
По большому счету те 15 грн практически ниначто не влияют, на фоне общей выгоды
Кешбечные карты!
Додано: Нед 17 тра, 2020 19:39
это какой?
за пополнение или за смс?
Востаннє редагувалось mephala в Нед 17 тра, 2020 19:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 17 тра, 2020 19:42
Додано: Нед 17 тра, 2020 20:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
За пополнение же, видимо. За СМС-информирование - это как бы ежемесячная плата, а не комиссия.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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