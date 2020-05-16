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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:06
VLADPn написав:
Этот тренд всегда был.
Но приват вывел его на новый уровень.
Раньше крали стыдливо, втихаря, недоплачивали, забывали заплатить.
А приват показал, что можно особо не заморачиваться и просто послать всех в сад
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Додано: Нед 17 тра, 2020 17:45
Сорока на хвосте принесла, шо комисс по Ситезену тож уберут
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 тра, 2020 17:48
clientage написав:
Сорока на хвосте принесла, шо комисс по Ситезену тож уберут
Это где бин 53?
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Додано: Нед 17 тра, 2020 18:24
ну да
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 17 тра, 2020 19:22
По большому счету те 15 грн практически ниначто не влияют, на фоне общей выгоды
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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omb
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Додано: Нед 17 тра, 2020 19:39
clientage написав:
Сорока на хвосте принесла, шо комисс по Ситезену тож уберут
это какой?
за пополнение или за смс?
Востаннє редагувалось mephala
в Нед 17 тра, 2020 19:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 19:42
omb написав:
По большому счету те 15 грн практически ниначто не влияют, на фоне общей выгоды
зависит от оборотов, если меньше 1.5к в месяц, то выгоднее идея с 5% грязными + до 30 дней бесплатного грейса, но тут конечно жирный плюс это комуналь.
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Hack-Stock
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:05
mephala написав:
это какой?
за пополнение или за смс?
За пополнение же, видимо. За СМС-информирование - это как бы ежемесячная плата, а не комиссия.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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ingtrans
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Додано: Нед 17 тра, 2020 22:57
Hack-Stock ну не знаю, как может быть маленький оборот по карте с 5% чистого кешбека...
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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