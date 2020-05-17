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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
когда зарплата?
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:59
cohan в районе 11-ти бьла в прошлом месяце
Кешбечные карты!
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