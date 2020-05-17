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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 910911912913

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

когда зарплата?
cohan
 
Повідомлень: 157
З нами з: 27.09.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 09:59

cohan в районе 11-ти бьла в прошлом месяце
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 08.04.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 76 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 11:13

cohan в апреле ровно в 9:00 утра, в марте ровно в 11:00.
А сейчас тупо напоминает "долбанную аптечку". :mrgreen: Банка болеет чтоли.
Maksi2
 
Повідомлень: 637
З нами з: 18.06.19
Подякував: 177 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:53

Maksi2
Главное чтобы не хуже чем с аптечкой :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1512
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Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

кто-то пополнял мобилку через апликуху укрсиба? как быстро доходят на водафон?

а то я привык к моментальным зачислениям, а уже 15 минут ничего
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 12:57

  gonzo написав:кто-то пополнял мобилку через апликуху укрсиба? как быстро доходят на водафон?

а то я привык к моментальным зачислениям, а уже 15 минут ничего


Думаю тут спонсоров нет :lol:
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:02

  gonzo написав:кто-то пополнял мобилку через апликуху укрсиба? как быстро доходят на водафон?

а то я привык к моментальным зачислениям, а уже 15 минут ничего

Не мгновенно. Когда как. Когда 5 минут, когда 15. Но зачисляет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ukrprom2014 написав:Проверено лично. Речь именно о New Card!
На счет бага - нет это не баг, так и задумано.
Маловерам и вечно ворчащему omb - рекомендую позвонить на ГЛ и уточнить

Позвонил. Говорят для пакета New Card подключить Star Inform+ невозможно.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:20

  cohan написав:когда зарплата?


пока что тишина

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Амвросий
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