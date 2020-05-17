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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
когда зарплата?
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:59
cohan в районе 11-ти бьла в прошлом месяце
Кешбечные карты!
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:13
cohan в апреле ровно в 9:00 утра, в марте ровно в 11:00.
А сейчас тупо напоминает "долбанную аптечку". Банка болеет чтоли.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:53
Maksi2
Главное чтобы не хуже чем с аптечкой
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Додано: Пон 18 тра, 2020 12:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
кто-то пополнял мобилку через апликуху укрсиба? как быстро доходят на водафон?
а то я привык к моментальным зачислениям, а уже 15 минут ничего
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:57
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:02
Не мгновенно. Когда как. Когда 5 минут, когда 15. Но зачисляет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:09
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Позвонил. Говорят для пакета New Card подключить Star Inform+ невозможно.
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