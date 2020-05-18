Я не исключаю некомпетентности сотрудника, но то, что у меня Star Inform (без +) за 15 грн он сразу ответил, а вопрос о подключении Star Inform+ взял паузу и через минуту ответил, что Star Inform+ подключить нельзя.
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Додано: Пон 18 тра, 2020 14:22
Я не исключаю некомпетентности сотрудника, но то, что у меня Star Inform (без +) за 15 грн он сразу ответил, а вопрос о подключении Star Inform+ взял паузу и через минуту ответил, что Star Inform+ подключить нельзя.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:26
А это и удивляться особо не надо. Студентам верить ни когда нельзя потому как они не в курсе это раз,а скорей всего и карту в руках не видели ни разу. Спросить для интересу (чего на ней нарисовано мол хочу оформить и не знаю подойдёт ли она к цвету машины,помады, глаз и т.д.)это два. Я когда только начинал пристрелку по нью, то в отделении и на подогретой мне втирали ,что кб будет только за операции через приложуху. Хорошо что я им не поверил так как их объём знаний примерно представляю.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:34
[ де гроші, Зін? ]А кстати хороший вопрос. А все получили 50 грн по акции зроби 5 покупок или 7,которые после аптеки на следующий день "сертификатили"?
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Кишмиш наш
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:41
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Зашло.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 18 тра, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Все выплатили.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну то, что Star Inform+ к некоторым пакетам подключить нельзя, следует, по крайней мере косвенно, из самой
Дополнительно написал в чат - там тоже ответили, что Star Inform+ подключить в моем случае нельзя.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Так то оно тоже может быть. Но я лично вполне доверяю исследованиям ukrprom2014, он свинорыл с хорошей репутацией, в нашем деле не первую неделю. Я склоняюсь к мысли попробывать этот +. В конце концов не плохо в общем на французах подзаработал ,можно и рискнуть пятналиком .Только вот осталось свою жабу внутри уговорить.
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