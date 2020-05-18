Додано: Пон 18 тра, 2020 14:26

omb написав: ingtrans написав: ukrprom2014 написав: Проверено лично. Речь именно о New Card!

На счет бага - нет это не баг, так и задумано.

Маловерам и вечно ворчащему omb - рекомендую позвонить на ГЛ и уточнить Проверено лично. Речь именно о New Card!На счет бага - нет это не баг, так и задумано.Маловерам и вечно ворчащему omb - рекомендую позвонить на ГЛ и уточнить

Позвонил. Говорят для пакета New Card подключить Star Inform+ невозможно. Позвонил. Говорят для пакета New Card подключить Star Inform+ невозможно. ой как неудобно получилось ой как неудобно получилось

А это и удивляться особо не надо. Студентам верить ни когда нельзя потому как они не в курсе это раз,а скорей всего и карту в руках не видели ни разу. Спросить для интересу (чего на ней нарисовано мол хочу оформить и не знаю подойдёт ли она к цвету машины,помады, глаз и т.д.)это два. Я когда только начинал пристрелку по нью, то в отделении и на подогретой мне втирали ,что кб будет только за операции через приложуху. Хорошо что я им не поверил так как их объём знаний примерно представляю.