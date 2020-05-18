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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 912913914915>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.8 5 963
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
183
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
243
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
126
Всього голосів : 963
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:22

  omb написав:ой как неудобно получилось :mrgreen:

Я не исключаю некомпетентности сотрудника, но то, что у меня Star Inform (без +) за 15 грн он сразу ответил, а вопрос о подключении Star Inform+ взял паузу и через минуту ответил, что Star Inform+ подключить нельзя.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:24

де гроші, Зін? :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:26

  omb написав:
  ingtrans написав:
  ukrprom2014 написав:Проверено лично. Речь именно о New Card!
На счет бага - нет это не баг, так и задумано.
Маловерам и вечно ворчащему omb - рекомендую позвонить на ГЛ и уточнить

Позвонил. Говорят для пакета New Card подключить Star Inform+ невозможно.
ой как неудобно получилось :mrgreen:
А это и удивляться особо не надо. Студентам верить ни когда нельзя потому как они не в курсе это раз,а скорей всего и карту в руках не видели ни разу. Спросить для интересу (чего на ней нарисовано мол хочу оформить и не знаю подойдёт ли она к цвету машины,помады, глаз и т.д.)это два. Я когда только начинал пристрелку по нью, то в отделении и на подогретой мне втирали ,что кб будет только за операции через приложуху. Хорошо что я им не поверил так как их объём знаний примерно представляю.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:34

[ де гроші, Зін? :evil:]А кстати хороший вопрос. А все получили 50 грн по акции зроби 5 покупок или 7,которые после аптеки на следующий день "сертификатили"?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Кишмиш наш
КОКО карта + 100грн https://cutt.ly/9rTRNIi
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:41

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Зашло.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 18 тра, 2020 14:43, всього редагувалось 2 разів.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

chipmunk написав:Кишмиш наш
Все выплатили.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:43

есть 500
:lol:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 14:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Дядя Дима написав:А это и удивляться особо не надо. Студентам верить ни когда нельзя потому как они не в курсе это раз,а скорей всего и карту в руках не видели ни разу.

Ну то, что Star Inform+ к некоторым пакетам подключить нельзя, следует, по крайней мере косвенно, из самой таблицы, но как она соотносится с New Card, непонятно.

Дополнительно написал в чат - там тоже ответили, что Star Inform+ подключить в моем случае нельзя.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 15:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  ingtrans написав:написал в чат - там тоже ответили, что Star Inform+ подключить в моем случае нельзя.
Так то оно тоже может быть. Но я лично вполне доверяю исследованиям ukrprom2014, он свинорыл с хорошей репутацией, в нашем деле не первую неделю. Я склоняюсь к мысли попробывать этот +. В конце концов не плохо в общем на французах подзаработал ,можно и рискнуть пятналиком .Только вот осталось свою жабу внутри уговорить. :roll:
Дядя Дима
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