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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 тра, 2020 15:02
Дядя Дима Держите нас в курсе, вплоть до 4-5 июня, писали что списание было в этих числах мая за апрель за стар смс.
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